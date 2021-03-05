حوادث القليوبية.. ضبط 3 أشخاص نقبوا عن الآثار بـ بنها.. وزوج ضرب زوجته بـ وابور الجاز فى الوحدة العربية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم ربة منزل أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزلهم بمنطقة عزبة الزراعة التابعة لقسم أول بنها وتم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بناحية عزبة الزراعة دائرة القسم.





وبالفحص تم ضبط كل من "ا ع ع " 36 سنة عامل وشقيقته "م ع ع" 51 سنة ربة منزل ونجلها "ا ع ع " 29 سنة عامل وذلك أثناء قيامهم بالحفر بالمنزل محل سكنهم مكون من 3 طوابق وعثر على أعمال حفر داخل صالة الشقة بالطابق الأرضي بعمق متر ونصف بقطر متر ونصف.





كما تم ضبط أدوات الحفر عبارة عن "ماتور شفط مياه بالخرطوم الخاص به وعدد 3 كوريك ودقاق" وتم التحفظ عليها ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى، تعدى زوج على زوجته بالضرب المبرح مستخدما وابور جاز على رأسها مما أدى إلى إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ مما تسبب في وفاتها على الفور بمنطقة الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط الزوج وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بوصول جثة سيدة حامل في الشهر السابع مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.





وبالفحص والتحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها "صهرة ص. س." 30 سنة مقيمة بشارع بورسعيد بمنطقة الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حامل في الشهر السابع وزوجها "ح. أ." 32 سنة عامل بسبب خلافات زوجية بعد رفضها تجهيز الإفطار له فما كان من الزوج إلا أن قام بضربها بوابور جاز على رأسها مما أسفر عن إصابتها الموضحة بتقرير المستشفى والتي أودت بحياتها على الفور.