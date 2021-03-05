بنت بـ100 راجل.. رئيس مدينة ميت غمر يكرم الفتاة ميكانيكي السيارات

زار العميد المهندس عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية فتاة أبو نبهان سارة أحمد الملقبة ب" فتاة ب100 راجل، والتي تعمل ميكانيكي سيارات، وقام بتكريمها بمنحها شهادة تقدير لتميزها كما أشاد بأسرتها التى تشجعها على العمل.





وأثنى علي جهدها وتفوقها في مهنة تحمل المشقة وكونها مثالا يحتذي بها للفتاة المصرية والتى قررت أن تختار التعب والمشقة لتثبت نفسها أمام العالم كله بأنها فتاة جديرة بالاحترام، اقتحمت حياة العمل بمهنة معروفة بانها مهنة للرجال فقط وهى"ميكانيكا السيارات" فقررت سارة أحمد أن تشارك والدها وشقيقها مهنتهما وتثبت نفسها فيها.



بدأت سارة تعلم مهنة الميكانيكا منذ سنوات حيث كان والدها يعمل بورشته الموجودة أسفل المنزل وكانت تمكث معه لفترات كبيرة فتعلمت منه العديد من التفاصيل داخل الورشة مثل المفاتيح والمفكات وموتور السيارة، ولم تكتف بذلك بل سعت إلى تطوير ذاتها من خلال أخذ كورسات ودورات تؤهلها لممارسة المهنة، وأصبحت الآن قادرة على الكشف على السيارات الحديثة ومعرفة العيوب الموجودة بها وهذا اكسبها الخبرة الكافية التي جعلتها تستقل هي وأخيها محمد "ميكانيكي" بورشة داخل القرية بعيدا عن ورشة والداهما بكوم النور والذى يستعينون به عند مواجهة مشكلة.

