بهاف ستومك.. كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها..صور

شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة جذابة ، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض مكشوف البطن، مع بنطلون ابيض لامع .





الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح إعلان برفانه الجديد، الذي تصدر تريند "تويتر"، تحت هاشتاج #برفيومعمرودياب، وتفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا.





وكان قد أثار الفنان عمرو دياب الجدل عقب ارتدائه لحلق، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #عمروديابلابس_حلق، ما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتأييد آخرون.





يذكر أن الإعلان قد طرح على أنغام أغنية "وانا معاك"، والذي تم تصويره في دبي، بالمشاركة مع المخرج طارق العريان.