الزمالك فى خطر.. مجدي عبدالغني يحذر من عواقب تصعيد أزمة أتشيمبوينج

حذر مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين من مغبة تغاضى نادى الزمالك عن حل أزمة الغاني أتشيمبونج لاعب القلعة البيضاء السابق.





قال البلدوزر فى تصريحات تليفزيونية: قضية أتشيمبونج لن تنتهي إلا إذا تواصل الزمالك مع روي ممثل الإتحاد الدولي لشئون اللاعبين والحديث عن الإتفاق علي الـ25% مع نادر وكيل اللاعبين وإنه يترك 75% من قيمة عقده لن يتم الاعتراف بهولأنها نسبة قليلة جدًا من قيمة الغرامة ولن يأخذ بها.





وتابع: الاتحاد الغاني للاعبين المحترفين أعلن تضامنه مع اللاعب والاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا لن يرضى بهذا الأمر.





ووجه مجدى عبد الغنى نصيحة إلى نادي الزمالك بضرورة التواصل مع الإتحاد الدولي للاعبين المحترفين من خلال روي من أجل إنهاء الأزمة برمتها مع اللاعب الغاني.





استطرد: فى حال تمسك مسئولي نادى الزمالك علي موقفهم فسوف يتسبب ذلك فى مشاكل للنادي ولن ينتهي كما يريد أصحاب الرداء الأبيض.



