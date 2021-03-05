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بالترانيم ..الشعب العراقي يحتفل بزيارة بابا الفاتيكان

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:31 م
مراسم استقبال بابا
مراسم استقبال بابا الفاتيكان
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إسراء صبري
استقبل رئيس الوزراء العراقي والشعب العراقي بابا الفاتيكان بالترانيم والاحتفالات، حيث تعد تلك الزيارة الأولى لبابا الفاتيكان على مر التاريخ.

وكان فى استقبال البابا فرنسيس، رئيس الوزراء العراقي، واقيم لـ البابا مراسم استقبال رسمية.

أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس الى العراق، اليوم الجمعـة.

ويرافق البابا، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، الوفد البابوي ، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .

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