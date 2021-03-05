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النجف والموصل وأربيل.. نغم التميمي تكشف الوضع فى بغداد بعد وصول البابا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:02 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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البهي عمرو
قالت الكاتبة الصحفية بـ بغداد نغم التميمي، إن هناك تشديدات أمنية و إجراءات صحية بسبب كورونا، فى بغداد بعد وصول البابا فرنسيس إلى العراق.

وأضافت خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن البابا فرنسيس سيزور 3 مناطق هي، النجف و الموصل و أربيل.

أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس الى العراق ، التي تبدأ رسميًا اليوم الجمعـة .

ويرافق البابا،على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي،ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .

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