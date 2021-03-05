ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان متحف النصر للفنون التشكيلية

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:55 م
صدى البلد
Advertisements
محمد العزاوي
فى إطار فعاليات اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ ، قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان ، بتفقد متحف النصر للفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ، وخلال الجولة تم تفقد أقسام المتحف والاستماع لشرح موجز عن الأشكال الفنية داخل متحف النصر للفنون التشكيلية 

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الفعال لوزارة الثقافة بمحافظة بورسعيد والحرص على تنوع أشكال الفنون المقدمة من الوزارة لابناء المحافظة ، مؤكدا أن الثقافة من اشكال القوى الناعمة التى لها أهمية كبرى فى إثراء المجتمع بالمعرفة والعلوم والفنون .

ومن جانبها ، أشادت وزيرة الثقافة بمتحف النصر للفنون التشكيلية ، لافته لأهمية تواجد هذا المتحف بمدينة بورسعيد والذى يعد من الاماكن الثقافية والسياحية المميزة نظرا لأهمية الفن التشكيلي و اهتمام الكثيرين بهذا الفن المميز .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب