وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان متحف النصر للفنون التشكيلية

فى إطار فعاليات اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ ، قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان ، بتفقد متحف النصر للفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ، وخلال الجولة تم تفقد أقسام المتحف والاستماع لشرح موجز عن الأشكال الفنية داخل متحف النصر للفنون التشكيلية





وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الفعال لوزارة الثقافة بمحافظة بورسعيد والحرص على تنوع أشكال الفنون المقدمة من الوزارة لابناء المحافظة ، مؤكدا أن الثقافة من اشكال القوى الناعمة التى لها أهمية كبرى فى إثراء المجتمع بالمعرفة والعلوم والفنون .





ومن جانبها ، أشادت وزيرة الثقافة بمتحف النصر للفنون التشكيلية ، لافته لأهمية تواجد هذا المتحف بمدينة بورسعيد والذى يعد من الاماكن الثقافية والسياحية المميزة نظرا لأهمية الفن التشكيلي و اهتمام الكثيرين بهذا الفن المميز .