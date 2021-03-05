ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنمية الإنسان.. ماذا قال وزير الأوقاف عن المبادرات الرئاسية؟

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:13 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب


قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مبادرة تنمية الريف المصري التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يقتصر دورها علي البنية التحتية فحسب، لكنها تهتم بتنمية الإنسان.


جاء ذلك عقب أداء وزير الأوقاف لخطبة الجمعة بمسجد السيد عبدالرحيم القنائي، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، و حازم عمر، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الشعبية و التنفيذية بالمحافظة.


و أضاف وزير الأوقاف، أنه بالتنسيق مع محافظ قنا، يجري العمل على رفع كفاءة جميع المساجد بالمحافظة من خلال خطة تواكب مبادرة تنمية الريف المصري.


و أشار وزير الأوقاف، إلي أنه يجري إحلال و تجديد لأكثر من ٩٥٠ مسجدًا بقنا، منهم ٩٠٠ مسجد تم احلالهم وتجديدهم خلال الفترة من شهر سبتمبر الماضى حتى الآن، تضمنت أعمال صيانه و تطوير للمبانى.


و أوضح جمعه، بأنه تم إفتتاح ٥ مساجد جديده فى قرى قنا بتكلفه ٢٠ مليون، تضم مساجد " الإيمان و عباد الرحمن بقوص، الرحمن و أبو الحسن الشاذلي بقفط، و الخلفاء الراشدين بقنا".


اقرأ أيضًا :

عيد قنا القومي.. مراجع فرنسية تكشف بطولات المقاومة الشعبية فى معركة البارود| فيديو

الكشف على 610 حالات خلال القافلة الطبية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا .. افتتاح 5 مساجد بأسيوط

الأوقاف: افتتاح 30 مسجدا غدا.. والوزير يلقي خطبة الجمعة بالمنصورة

صحة قنا توقع الكشف على ٨٣٣ حالة بالقافلة الطبية فى نجع السباعى بمركز قوص

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا الجمعة المقبلة

الأوقاف تفتتح 17 مسجدا بالمحافظات غدا.. وتواصل حملات التعقيم

وزير الأوقاف من الأقصر : افتتاح 951 مسجدًا في 6 أشهر غير مسبوق

ترشيحاتنا

خناقات الرياضية| كهربا يصدم موسيماني.. حرب كلامية بين الغندور وميدو.. ومحمد صلاح يثير الجدل مع ليفربول

إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف إحدى طائراتها المدنية

عمرو دياب يتألق في أحدث ظهور والجمهور: بتصغر ولا بتكبر

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

شاهد أحدث ظهور لـ كريم فهمي برفقة زوجته

الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا.. وتوجه تحذيرًا للحكومات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب