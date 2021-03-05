تنمية الإنسان.. ماذا قال وزير الأوقاف عن المبادرات الرئاسية؟





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مبادرة تنمية الريف المصري التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يقتصر دورها علي البنية التحتية فحسب، لكنها تهتم بتنمية الإنسان.





جاء ذلك عقب أداء وزير الأوقاف لخطبة الجمعة بمسجد السيد عبدالرحيم القنائي، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، و حازم عمر، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الشعبية و التنفيذية بالمحافظة.





و أضاف وزير الأوقاف، أنه بالتنسيق مع محافظ قنا، يجري العمل على رفع كفاءة جميع المساجد بالمحافظة من خلال خطة تواكب مبادرة تنمية الريف المصري.





و أشار وزير الأوقاف، إلي أنه يجري إحلال و تجديد لأكثر من ٩٥٠ مسجدًا بقنا، منهم ٩٠٠ مسجد تم احلالهم وتجديدهم خلال الفترة من شهر سبتمبر الماضى حتى الآن، تضمنت أعمال صيانه و تطوير للمبانى.





و أوضح جمعه، بأنه تم إفتتاح ٥ مساجد جديده فى قرى قنا بتكلفه ٢٠ مليون، تضم مساجد " الإيمان و عباد الرحمن بقوص، الرحمن و أبو الحسن الشاذلي بقفط، و الخلفاء الراشدين بقنا".





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