فحص 93 ألفًا و518 طفلًا ضمن مبادرة السمعيات في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصًا على صحة الطفل المصري .





وقالت "سلام"، خلال بيان لها، إن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة ، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة .





وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.





وأشارت إلى أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 844 طفلًا، خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات من بداية المبادرة بلغ 93518 طفلًا.