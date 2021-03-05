الكلاب الضالة تحاصر أهالي الدقهلية

يشتكي أهالي التسويق بمدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والمتشردة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة القرية خاصة الأطفال وكبار السن منهم.





وأكد سكان المنطقة أنهم تعرضوا في العديد من المرات لهجمات خطيرة ومفاجئة من طرف هذه الكلاب الضالة والمتشردة التي تهاجم كل من تراه أمامها حيث شهدت المنطقة انتشارا رهيبا ومخيفا للكلاب الضالة التي من الممكن أن تكون مصابة بداء الكلب الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا حقيقيا يتربص بصحة أطفال القرية وسلامتهم





ناهيك عن حالة الإزعاج الدائمة التي يسببها نباحها المتواصل طيلة الليل ما أثار خوفا وهلعا وسط القرية من خطر انتشار الأمراض المتنقلة كالجرب وداء الكلب وأمام هذا الوضع كله



