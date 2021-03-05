الإمارات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد





توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلًا وصباح " الأحد ".





وأضاف المركز في بيانه قائلا : من المحتمل أيضا تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانًا على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.





وابان المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند 06:10 والجزر الأول عند الساعة 12:39 والثاني عند الساعة 23:22 .





ونوه أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند 16:18 والثاني عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والثاني عند الساعة 21:43 .



