خطيب الحرم النبوي: الأمن لا يتحقق إلا بتطبيق الدين الإسلامي وليس القانون

قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إ مام وخطيب المسجد النبوي ، إ ن الأمن لا يتحقق إلا بتطبيق الدين الإسلامي العظيم لأنه من عند الله العليم الحكيم الرحمن الرحيم.





خلال ، أن القوانين التي يضعها الناس بأهوائهم، فلا تحقق شيئًا من هذا كلّه، والحمد لله أن دستور بلادنا القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد وعد الله بالأمن التام لمن لم يظلم نفسه بالشرك والكبائر والإصرار على الصغائر. وأوضح «الحذيفي» خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، أن





واستشهد بما قال الله تعالى « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » ، منوهًا بأن الأمن به يتّسع العمران، وتزدهر به الحياة، وتنتظم به التجارة، وتأمن معه السبل، ويتبادل معه الناس المصالح والمنافع في الأرض، وتنبسط معه الآمال التي تقوي العزائم، لنستبشر بالمستقبل، ومع الأمن يتعاون المجتمع ويتراحم ويتناصر.



