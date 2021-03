البابا فرنسيس يوجه رسالة للعراقيين من كاتدرائية سيدة النجاة.. فيديو

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، إلى كاتدرائية سيدة النجاة بالعاصمة العراقية بغداد، حيث ألقى كلمة قبل ترأسه قداسا خلال زيارته التاريخية للبلاد.

وقال البابا من داخل كنيسة سيدة النجاة في بغداد: "أشكر الله على لقائنا اليوم"، مذكرا بأن هذه الكنسية هي التي "سالت فيها دماء أخوة وأخوات لنا"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة عام 2010.

وأضاف البابا فرنسيس مخاطبا الشعب العراقي: "كان عليكم أن تواجهوا عواقب الحرب والاضطهاد وان تناضلوا من أجل الأمن الاقتصادي والشخصي لسنوات".

وتابع بابا الفاتيكان: "شهادة الوحدة الأخوية مهمة في عالم يعاني الانقسامات"، موجها الشكر لأساقفة الكنيسة على بقائهم قريبين من الشعب العراقي.

والتقى البابا فرنسيس فور وصوله بغداد، الرئيس العراقي برهم صالح، مؤكدا أن تلك الزيارة كان يرغب فيها منذ فترة طويلة، مضيفا "أنا ممتن لزيارتي إلى العراق التي تعد مهدا للحضارات".

وأوضح البابا فرنسيس أن رسالات الأديان تدعو للسلام والتعايش المشترك، مشيرًا إلى أنه جاء إلى العراق حاملا رسالة سلام.

