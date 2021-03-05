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اقتصاد

شلبي: السوق العقاري يستقطب مستثمرين جدد.. وتوجه نحو الاهتمام بالصعيد

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:01 م
استثمار عقارى
استثمار عقارى
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آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتنمية العمرانية، إن الفترة الماضية شهدت دخول العديد من المستثمرين الخليجيين للسوق العقارى المصرى.

وأوضح شلبي لـــ"صدى البلد"، أن هذا الإقبال من المستثمرين يعكس قوة السوق العقارى المصرى وأهميته وتنافسيته، مؤكدا أن حرص الدولة على زيادة الرقعة المعمورة وتحقيق التنمية الشاملة ساهمت فى الإقبال أكبر على القطاع.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لتطوير مصر، أن جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة، وتدشين العديد من المشروعات وتنفيذ المدن الجديدة بكافة أنحاء مصر خطوة هامة على طريق تحقيق التنمية.

وأكد أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من الإقبال من المطورين العقاريين على الاستثمار بالمحافظات ، وهناك توجه كبير للتوجه للصعيد .
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