الكويت تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





تمثل تلك الحصيلة اليومية للإصابات انخفاضا ملحوظا في المعدل اليومي، بعدما سجلت الكويت يوم أمس 1716 إصابة بكورونا.





وسجلت الكويت 8 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1.113 حالة.





فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1.833.316 حالة، بحسب إحصاءات الصحة الكويتية.



