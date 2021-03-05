فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين لمدة أسبوع

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم استثنائيًا لمدة أسبوع.





وقال عبدالمجيد: مراعاة للزملاء الذين حالت ظروفهم دون الاشتراك في مشروع العلاج ٢٠٢١ في المواعيد المقررة رسميًا خاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، وافق مجلس النقابة في جلسته المنعقدة أمس على فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم استثنائيًا، لمدة أسبوع.



