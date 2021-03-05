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أخبار البلد

فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين لمدة أسبوع

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:52 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم استثنائيًا لمدة أسبوع. 

وقال عبدالمجيد: مراعاة للزملاء الذين حالت ظروفهم دون الاشتراك في مشروع العلاج ٢٠٢١ في المواعيد المقررة رسميًا خاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، وافق مجلس النقابة في جلسته المنعقدة أمس على فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم استثنائيًا، لمدة أسبوع. 

وأضاف عبدالمجيد: من يرغب من الزملاء يمكنه الاشتراك والإضافة في الفترة من الأحد ٧ مارس الجاري حتى الأحد ١٤ مارس الجاري.
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