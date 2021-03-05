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ثقافة

سلاطين الغلابة.. كتاب جديد لـ صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:28 م
د.صلاح هاشم
د.صلاح هاشم
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محمد عبد المنعم
صدر مؤخرا كتاب « سلاطين الغلابة» للدكتور  صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم عن الهيئة العامة للكتاب، ويهدي الكاتب مؤلفه إلى البسطاء الذين عاشوا على ضفاف النيل وعلموا الناس دروسا فى الحياة.

يؤكد الكتاب أن النيل ليس مجرى مائى يمتد فى ربوع الوطن، إنما هو شريان يمتد من الرأس حتى أخمص القدمين، رسم بشكل أساسى خصائص الإنسان المصرى،كما شكل طموحاته وحدد معالم مستقبله..وتمحورت حوله عبر التاريخ مخاوفه.

ويربط المعنيون بدراسة التاريخ المصرى بين فترات المجاعات التى تعرض لها المصريون عبر التاريخ، وبين عدم وفاء النيل لدرجة أنهم جعلوا لوفاء النيل«عيدًا» مقدسًا..وإذا لم يف النيل بمائه، صلوا لأجله.

كما يؤكد الكاتب أنه عادة ما كانت أفراح المصريين وتعاستهم مرتبطة بالنهر، فنجد الفلاح فى الصعيد قد ربط على مر التاريخ حياته بزيادة النهر ونقصانه، وظهر ذلك جليًا فى الأغانى التى يرددها الفلاح وهو ينظر إلى النيل،ويجسد فيها معاناته اليومية مع النهر ويرصد فيها مخاوفه، فنجده يقول بلغة عامية بسيطة" صاحى من الصبح بدرى.. والنيل يسابق خطايا.. يفيض يغرق جزاير..يهبط أموت فى حشايا".

سلاطين الغلابة.. كتاب جديد لـ صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم
سلاطين الغلابة.. كتاب جديد لـ صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم
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