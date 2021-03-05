غرق طفل أثناء لهوه على حافة ترعة بمركز بدر في البحيرة

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء لهوه على حافة ترعة أمام المنزل في قريه الشروق التابعة لمركز بدر، تم نقل الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة "أحمد محمد على حسين"، ٨ سنوات ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده أنه أثناء لهو ابنه على حافة ترعة مجاورة للمنزل سقط بها ما أدى إلى غرقه وفاته.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا يوجد شبهة الجنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.