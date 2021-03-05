مدرعة حربية برمائية جديدة تظهر في الإمارات .. صور



تتجة بعض شركات السيارات مؤخرا للتركيز علي تصنيع و تطوير المركبات العسكرية و السيارات الحربية و كانت اخرهم شركة كيا الكورية التي طرحت مؤخرا مركبة عسكرية من الطراز الاول .





لم تكن شركة كيا هي الاخيرة التي تطرح مركبات عسكرية بل اعلنت ايضا شركة Highland Systems الأوكرانية عن سيارة مدرعة متعددة الأدوار باسم “ستورم” أو العاصفة في معرض IREX في أبوظبي.





وتهدف شركة Highland Systems لتطوير نسخة قادرة على الغوص للقيادة أسفل سطح المياه، كما سيتم اختبار جاهزية المركبة لمختلف أنواع الأسلحة والمهام الحربية قبل طرح الموديل الإنتاجي رسميا للبيع .









اهم ما يميز العاصفة هو التحكم فيها بالكامل عن بعد، مما يسمح بمهام عسكرية بدون أي مخاطر بشرية مع العلم أن المركبة تظل اختبارية للوقت الحالي.





مركبة العاصفة البرمائية ، تستطيع خوض المياه بجانب القيادة على الطرق، مع تزويدها بمحرك ديزل هايبرد بقوة 2500 حصان ومدى كهربائي صافي يتراوح بين 1.5 و3.5 ساعة حسب السرعة و الاحمال التي تنقلها سواء اغراض او معدات عسكرية .يصل وزن العاصفة حتي 8000 كيلوجرام مع وصول سرعتها القصوى على الطرق إلى 140 كلم\س، وتصل لسرعة 30 كلم\س بحد أقصى في المياه، كما تقدر المركبة على مراوغة وتحمل موجات بارتفاع 1.5 متر.