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المصرية للتخطيط : الاستخدام الحالي لـ مجمع التحرير أساء لقيمة الميدان.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:15 م
مجمع التحرير
مجمع التحرير
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محمد القاضي
قال الدكتور محمود غيث ، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني ، إن الاستخدام الحالي لمجمع التحرير أساء كثيرا لقيمة الميدان التاريخي، لافتا إلى أن مجمع التحرير يتكون من 1356 حجرة.

وأضاف "غيث"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك دراسات طولية علي مستوى العمران المصري، وتحديد الأدوار في القاهرة الخديوية وتطويرها، مشيرا إلى وجود دراسة لتحويل مجمع التحرير من الاستخدام الخدمي للسياحي.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إلى أن مجمع التحرير كان له أثر سلبي من خلال جذب الحركة لوسط القاهرة ويسبب الكثير من حالات الاختناق المروري داخل القاهرة الكبرى.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن مجمع التحرير سوف ينقل إلى مواقع جديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة تعد وعاء يتحمل كل الأثقال العمرانية التي تتواجد داخل القاهرة الكبرى".
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