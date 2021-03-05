الأمهات الحاضنات : هل تضمن الدولة سلامة 6 ملايين طفل أثناء الرؤية

وأضاف في لقاء ببرنامج "حقائق وأسرار المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، للتعليق على الا ستضافة بـ قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة: حاليا يوجد 6 مليون طفل، هل يوجد جهاز بالدولة قادر على ضمان عدم اختطافهم عند تسليمهم كل أسبوع للرؤية".

وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعد هذا السن يخيره القاضي في البقاء في يد الحاضن، دون أجر حضانة "اذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغ سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.





ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.





ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.





وحدد مشروع القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زادت سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن ادائها بدون عذر مقبول.



