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مرأة

بجاكيت مايكل جاكسون.. المطربة وعد تتألق بجلسة تصوير ساحرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:24 م
المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية
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آية التيجي
خضعت الفنانة الخليجية وعد لجلسة تصوير جديدة ، ونشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تألقت وعد فى الصور وهي ترتدي قميص باللون الأبيض وعليه بنطال جينز مقطع باللون الأزرق، وارتدت عليهم جاكيت باللون الأسود مين ببعض الأربطة باللون الذهبي يشبه جاكيت مايكل جاكسون، وقامت بإرتداء حذاء رياضي باللون البيج، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وعصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة.

ووضعت وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون البيج اللامع، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.

وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت اساور مميز باللون الذهبي، مع ساعة يد باللون الأسود، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

واليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..
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