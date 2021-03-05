بجاكيت مايكل جاكسون.. المطربة وعد تتألق بجلسة تصوير ساحرة

خضعت الفنانة الخليجية

وعد لجلسة تصوير جديدة ، ونشرتها

عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.