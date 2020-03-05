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مرأة

بـ بنطلون ممزق.. وعد السعودية تتألق بالشتوي الأنيق

الخميس 05/مارس/2020 - 11:46 ص
وعد
وعد
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة وعد السعودية صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تواجدها في البحرين.

وتألقت وعد بإطلالة ساحرة، مرتدية بلوزة من اللون الأسود الأنيق، مع جاكت شتوي جلد، وبنطال جينز ممزق مع وضع حزام جلد.

ونسقت مع الإطلالة الشتوية بوت طويل باللون الأسود، مما تألقت به في أحدث ظهور لها.

وخطفت الأنظار بتسريحة شعر بسيطة لشعرها البني المموج بعض الشيء، حيث تركته منسدلا.

ووضعت اللمسات الجمالية الجذابة، مستخدمة الألوان البنية المناسبة على بشرتها البرونزية.

كما أنها ارتدت بعض المجوهرات الأنيقة كعادتها، في اليد والأذن.

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