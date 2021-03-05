حياة كريمة .. الإسكان: كل مركز هيتصرف عليه 3 مليار جنيه.. فيديو

قال المهندس طارق الرفاعي ، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق ، إن مبادرة حياة كريمة جاءت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتطوير القري الأكثر احتياجا في المحافظات المصرية .





وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة عازمة وملتزمة بنجاح مبادرة حياة كريمة، وهناك تعاون كبير بين مختلف الوزارات لتوفير الاحتياجات اللازمة للقري في المحافظات المصرية.





وأشار معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إلى أن المبادرة لا تهتم بتوصيل الصرف الصحي فقط، لكنها تهتم بتوفير جميع الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والمدارس والمستشفيات ورصف الطرق وغيرها من الخدمات الأساسية.





وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أنه تم البدء بـ51 مركزا موزعة علي 20 محافظة، بعدد قري 1500 قرية، يستفيد منها ما يقرب من 18 مليون مواطن في هذه القري، بتكلفة 150 مليار جنيه، معقبا: "كل مركز هيتصرف عليه ما يقرب من 3 مليار جنيه".



