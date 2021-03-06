سيارات لكزس اليابانية تحصل على 5 جوائز للسلامة لعام 2021

فارت شركة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية وأحد ازرع شركة تويوتا بخمس جوائز أمريكية للسلامة من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة لعام 2021 و ذلك بعد تسجيلهم لنتائج قوية في اختبارات التصادم الستة والمصابيح الأمامية وتقنيات التفادي المبكر للاصطدامات والتي تعمل عليها شركة لكزس منذ فترة .





حلصت موديلات IS و ES 350 من لكزس، على جائزة اختبار السلامة الأعلى بلس و الأكثر تميزًا من المعهد في فئة السيارات الفاخرة متوسطة الحجم و حصلت لكزس NX على نفس الجائزة في فئة الـ SUV الفاخرة متوسطة الحجم كما حصل موديلان آخران للكزس على جوائز جوائز قيمة و هم لكزس UX لفئة الـ SUV الصغيرة و لكزس RX ل فئة الـ SUV الفاخرة متوسطة الحجم .



