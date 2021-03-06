سيارات لكزس اليابانية تحصل على 5 جوائز للسلامة لعام 2021

فارت شركة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية وأحد ازرع شركة تويوتا بخمس جوائز أمريكية للسلامة من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة لعام 2021 و ذلك بعد تسجيلهم لنتائج قوية في اختبارات التصادم الستة والمصابيح الأمامية وتقنيات التفادي المبكر للاصطدامات والتي تعمل عليها شركة لكزس منذ فترة .
حلصت موديلات IS و ES 350 من لكزس، على جائزة اختبار السلامة الأعلى بلس و الأكثر تميزًا من المعهد في فئة السيارات الفاخرة متوسطة الحجم و حصلت لكزس NX على نفس الجائزة في فئة الـ SUV الفاخرة متوسطة الحجم كما حصل موديلان آخران للكزس على جوائز جوائز قيمة و هم لكزس UX لفئة الـ SUV الصغيرة و لكزس RX لفئة الـ SUV الفاخرة متوسطة الحجم .
و قررت مؤخرا شركة لكزس طرح نسخة lexus ls 500 f sport الجديدة بمحرك V8 سعة 500 سي سي بدون تيربو ، وهو محرك نادر للسيارات الجديدة هذه الفترة .
وتتميز داخلية lexus ls 500 f sport بمقود جلدي يمكن تدفئته وعدة وضعيات قيادة مختلفة حسب مستويات الأداء المطلوبة من السيارة ونظام السلامة بلس” الذي يستخدم الرادارات والكاميرات للتحذير المبكر من الاصطدامات وتفعيل الكبح الأوتوماتيكي.
قررت لكزس رفع غطاء محرك lexus ls 500 f sport بحوالي 2 بوصة لأستيعاب المحرك الجديد، والذي يولد 472 حصان و535 نيوتن متر من عزم الدوران وهو محرك اقل ما يقال عنة هو جبار.