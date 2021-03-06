سياسي ليبي: حكومة دبيبة ولدت ميتة

قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، إن اقتراب حكومة الدبيبة من التشكيل لا تعني إنهاء الأزمة في ليبيا.

وأوضح" معتوق"، في تصريح خاص مقتضب لـ "صدى البلد"، أن أمريكا هي من تمسك خيوط اللعبة في ليبيا وحكومة الدبيبة ولدت "ميتة".

واقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوًا، وذلك حسبما قال مكتبه الجمعة قبل اجتماع يعقده البرلمان الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته.

وتضم حكومة الدبيبة نائبين له و27 وزيرًا و6 وزراء دولة، ووزعت الحقائب الوزارية بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة..