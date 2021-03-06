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سيارات

سعر مرسيدس G500 AMG اليوم في مصر .. صور

السبت 06/مارس/2021 - 08:04 ص
مرسيدس mercedes g500
مرسيدس mercedes g500 amg
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اشرف عطية
طرحت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الالمانية موديل G-Class في مصر و تتوفر في فئة mercedes g500 amg و هذة الطرازات من مرسيدس كانت مصممة في الاساس لخدمة القوات العسكرية، ويقتنيها المشاهير و من ضمنهم محمد رمضان . 

بدأ تصميم مرسيدس mercedes g500 amg في سبعينيات القرن الماضي واشتهرت بقوة تحملها و تكيفها مع جميع الطرق الصحراوية و الجبلية بكل سهولة .

تستمد السيارة مرسيدس mercedes g500 amg قوتها من محرك 4000 سي سي دبل تيربو بقوة 422 حصان وعزم دوران 610 نيوتن متر و فتيس أوتوماتيك 9 سرعات طراز جي ترونيك gt tronic وتتسارع من 0 حتي سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.6 ثانية . 

تتوفر مرسيدس mercedes g500 amg بنظم تمكنها من تخطي الطرق الوعرة بسهولة تامة منها نظام تعليق جديد و3 قفل تفاضلي ونظام تعشيق تروس منخفض ونظام ديناميكي للقيادة على الطرق الوعرة . 

تأتي السيارة مرسيدس mercedes g500 amg بنظام برومستر الصوتي ومقاعد تعمل بالكهرباء في التعديل مع لمسات كرومية تظهر في السيارة وشاشتين 12.3 بوصة مع عجلات 20 بوصة ونظام عادم رياضي وزجاج فاميه والعديد من الاضافات المميزة التي تجعلها تتربع علي عرش سيارات الدفع الرباعي .  

mercedes g500 amg price 

يبدأ سعر مرسيدس mercedes g500 amg في مصر من 3 مليون و 500.000 جنيه مصري.
سعر مرسيدس G500 AMG اليوم في مصر .. صور
سعر مرسيدس G500 AMG اليوم في مصر .. صور
سعر مرسيدس G500 AMG اليوم في مصر .. صور
سعر مرسيدس G500 AMG اليوم في مصر .. صور
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