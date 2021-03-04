مزايا شاشة مرسيدس هايبر سكرين الأكبر في السيارات على الإطلاق





وستعتمد مرسيدس MERCEDES EQS 2022 على منصة EV الكهربائية الجديدة للعلامة الألمانية مع توفرها بفئات ومستويات أداء مختلفة ووصول المدى الصافي إلى 700 كيلومتر في الفئة الأعلى بالمجال.





وتشمل شاشة مرسيدس هايبر سكرين علي لوحة عدادات رقمية وشاشة فرعية ضخمة لنظام المعلومات الترفيهية وشاشة أخرى أمام الراكب الأمامي، جميعهم داخل قطعة زجاج واحدة منحنية وتستطيع ايضا تتبع الطاقة وحالة شحن البطارية وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالسيارة.





أول شاشة في Hyperscreen مخصصة للراكب الأمامي للتعامل بشكل أسهل وأسرع مع النظام الترفيهي مثل النظام الصوتي والمرئي وأخرى ستكون أمام السائق للعدادات الرقمية مثل مرسيدس اس كلاس 2021.



شاشة MERCEDES الجديدة Hyperscreen بالغة الصلابة وتتحمل الحوادث العنيفة لضمان عدم تناثر الشظايا الزجاجية في أوجه الركاب، وهي ذكية للغاية وبها الكثير من الاقتراحات لراحة الركاب.







ستطيع شاشة MERCEDES العملاقة Hyperscreen أن تقترح علي السائق تغيير نمط العدادات أو أسلوب القيادة ليريح السائق أكثر وتذكرك بالمواعيد وتحفظ أرقام الهواتف.



شاشة مرسيدس Hyperscreen الضخمة تأتي بحجم بحجم 56 بوصة ومصنوعة من الزجاج المنحني وممتدة بعرض السيارة مرسيدس MERCEDES EQS 2022 بالكامل وبها 3 شاشات OLED متصلة ببعضها.