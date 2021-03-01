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سيارات

تسريب مواصفات مرسيدس AMG C63 الجديدة

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:01 م
مرسيدس mercedes amg
مرسيدس mercedes amg c63
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اشرف عطية
يتهافت محبو سيارات عملاق صناعة السيارات الالمانية مرسيدس علي معرفة مواصفات السيارة الجديدة مرسيدس mercedes amg c63 و التي لن تأتي بمحرك 8 سلندر للنسخة الهايبرد و اكدت تقارير انها ستأتي بمحرك 4 سلندر . 

ومن المتوقع ان يأتي محرك مرسيدس mercedes amg c63 ، بنفس محرك AMG A45 سعة 2000 سي سي وحسنت كهربائية السيارة mercedes amg c63 بإضافة مولد تشغيل متكامل ISG ومحرك كهربائي مثبت بالخلف لتعطي افضل اداء .

اما النسخة العادية من مرسيدس mercedes amg c63 ستكون بقوة 420 حصان إضافة إلى محرك كهربائي بقوة 200 حصان بنظام دفع خلفي، على أن يعمل المحرك الكهربائي بشكل مستقل عن ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو التسع السرعات اما وزن مرسيدس mercedes amg c63 سيكون ثقيلا ليصل حتي 2,000 كيلوجرام

اما قدرة  مرسيدس mercedes amg c63 الكهربائية تصل الي 550 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر، و ستتميز بتوزيع مثالي للوزن 50:50 على المحور الأمامي بفضل أن المحرك الجديد أخف 60 كجم. ومنظومة الحركة الجديدة تعتمد نظام دفع كلي مع الإبقاء على وضع دريفت القياسي وستكون أفضل في استهلاك الوقود ثلاث مرات و ستتسارع من 0 حتي 100 كم/س خلال 3.5 ثانية بفضل استخدام تقنية الكترونية للتخلص من تأخر التيربو لتعطيك افضل اداء ممكن .

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