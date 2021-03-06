ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تسبب الكلف والإجهاض.. احترسي من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة

السبت 06/مارس/2021 - 02:46 ص
تسبب الكلف والإجهاض...
تسبب الكلف والإجهاض... احترسي من مضاعفات إرتفاع درجة الحرارة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تتعرض بعض السيدات الحوامل لإرتفاع درجة حرارة الجسم، ويرجع ذلك اللى أسباب وله مخاطر صحية خطير على الحامل.


كشف موقع هيلثي عن مخاطر ارتفاع درجة الحرارة للحامل.


يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة مخاطر حدوث بعض الاحتمالات.


وفقًا لتحليل تلوي لـ 15 دراسة ، يرتبط ارتفاع درجة الحرارة المفرطة في بداية الحمل بعيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال.


من المحتمل أيضًا أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في الثلث الأول من الحمل في حدوث إجهاض ، لكن هذا يحتاج إلى مزيد من البحث.


كما يمكن أن تؤدي شمس الصيف الحارة أو الطقس إلى تفاقم بعض ظروف الحمل.


تكثيف درجة حرارة الجسم المرتفعة بالفعل.


زيادة الوذمة (تورم) في الساقين والقدمين.


تحفيز الخلايا الصباغية، مسببة الكلف (قناع الحمل).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «قيء الحوت».. صياد معدم يربح ثروة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. شاهد

هل تعاني من مرض نفسي.. سؤال واحد فقط يكشف لك الحقيقة

قصة بوجاتي فيرون المزيفة التي تحمل لقب بوجاودي