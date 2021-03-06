تسبب الكلف والإجهاض.. احترسي من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة

تتعرض بعض السيدات الحوامل لإرتفاع درجة حرارة الجسم، ويرجع ذلك اللى أسباب وله مخاطر صحية خطير على الحامل.





كشف موقع هيلثي عن مخاطر ارتفاع درجة الحرارة للحامل.





يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة مخاطر حدوث بعض الاحتمالات.





وفقًا لتحليل تلوي لـ 15 دراسة ، يرتبط ارتفاع درجة الحرارة المفرطة في بداية الحمل بعيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال.





من المحتمل أيضًا أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في الثلث الأول من الحمل في حدوث إجهاض ، لكن هذا يحتاج إلى مزيد من البحث.





كما يمكن أن تؤدي شمس الصيف الحارة أو الطقس إلى تفاقم بعض ظروف الحمل.





تكثيف درجة حرارة الجسم المرتفعة بالفعل.





زيادة الوذمة (تورم) في الساقين والقدمين.





تحفيز الخلايا الصباغية، مسببة الكلف (قناع الحمل).