ظاهرة مؤقتة.. هل تساقط الشعر طبيعي أثناء الحمل؟

تتساءل أغلب السيدات الحوامل فيما إذا كان تساقط الشعر طبيعيا أثناء الحمل أم العكس، ووفقا لما نشره موقع "هيلثي"، فإن الأبحاث تشير إلى ما يقرب من 40 إلى 50٪ من النساء الحوامل يعانين من تساقط الشعر، لكن الشيء الجيد هو أن هذه مجرد ظاهرة مؤقتة.





قد يصبح الشعر أكثر جفافًا بسبب هرمون البروجسترون الذي يتم إطلاقه بكميات كبيرة أثناء الحمل، هذا يمكن أن يجعل الشعر يتكسر ويتشقق بالقرب من الجذور، وغالبًا في المراحل المتأخرة من الحمل.





ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبروتين والدهون الصحية من أجل تحفيز الشعر ونموه وحمايته، واستخدام زيوت العناية الطبيعية لصحة الشعر مثل جوز الهند وزيت اللوز وزيت الزيتون.





قد يكون تساقط الشعر أثناء الحمل نتيجة لأسباب مختلفة، ولكن إذا كانت الخسارة غير عادية، يجب عليك مراجعة طبيبك لمعرفة السبب الدقيق وراء ذلك.





مصدر المعلومات: موقع "هيلثي".