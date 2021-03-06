هناك دراسات محدودة حول أسباب ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل، تشمل الأسباب المحتملة ما يلي:

يزداد حجم الدم لديك بحوالي 50٪ بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل، قد تشعر بالدفء عندما تتوسع الأوعية الدموية وتقترب من سطح الجلد.

يعمل قلبك بجهد أكبر ويضخ الدم بنسبة 20٪ بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الأسبوع الثامن .

يزيد معدل الأيض لديك أثناء الحمل لتوليد المزيد من الطاقة لك ولجنينك. قد يتسبب هذا أيضًا في ارتفاع درجة حرارة جسمك .

عادة ما تمتص الأم حرارة الجسم التي يفرزها الجنين النامي. يحدث هذا بشكل أساسي في الثلث الثالث من الحمل. وبالتالي ، قد تجعلك درجة حرارة الجلد المرتفعة تشعر بالحرارة.

بعض الأنشطة العامة الأخرى التي يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم الأساسية هي:

ممارسة الرياضة في الطقس الحار أو لفترة طويلة

النقع في الحمامات الساخنة أو حمامات البخار

ارتفاع في درجة الحرارة

استخدام وسادات حرارية أو بطانيات كهربائية