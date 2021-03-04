نصائح لتخفيف آلام الثدي اثناء الحمل

من الطبيعي أن يخضع الثديان للعديد من التغييرات أثناء الحمل وقد يكون تضييقهما إلى حالة طبية معينة أمرًا صعبًا. ولكن هناك احتمال للإصابة بسرطان الثدي أو الورم في هذا الوقت تقريبًا. إذا لاحظت أي كتل في ثدييك ، فاستشر الطبيب واذهب لإجراء فحص طبي كامل.

ما الذي يمكنك فعله لتخفيف آلام الثدي وعدم الراحة؟

يمكنك اتخاذ التدابير التالية لتقليل انزعاج الثدي أثناء الحمل:

للثدي المؤلم والحنق:

خلال النهار ، ارتدي حمالة صدر تدعم ظهرك وجوانبك جيدًا. يمكنك أيضًا استخدام أحزمة كتف مبطنة وحمالات صدر مصنوعة من القطن لتبقى أكثر راحة.

أثناء الليل ، استخدمي حمالة صدر للنوم. فهي أخف وزنًا ولينة وتوفر الدعم عند النوم.

لا تغسل منطقة الحلمة بالصابون لأنها ستجفف الجلد. فقط استخدم الماء الدافئ لتنظيف المنطقة.

للبشرة المصابة بالحكة:

لا تأخذ حمام ساخن.

بعد الاستحمام ، جفف منطقة الثدي بقطعة قماش نظيفة ثم ضع مرطبًا. لا تدع المنطقة تجف. قد تشعرين بتحسن إذا كنت تستخدمين مرطبًا مبردًا.

لا تستخدم منتجات الجلد التي تحتوي على الكحول والصابون المجفف والماء المكلور لأنها تجفف بشرتك.

استخدم المرطب في المنزل إذا كانت البيئة جافة.

إذا كانت الحكة شديدة جدًا ، فاستشر طبيبك.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.