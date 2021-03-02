سوء التغذية والتغيرات الهرمونية .. تعرف على أسباب تساقط الشعر أثناء الحمل

لا تقلقي إذا كان تساقط الشعر أثناء الحمل أكبر مما كان عليه في الأوقات العادية، يمكن أن تكون التقلبات الهرمونية والتغيرات الجسدية مسؤولة عن ذلك، عادة ما تكون مؤقتة وتستمر حتى ولادة الطفل.





وتشمل الأسباب الأخرى لتساقط الشعر أثناء الحمل ، وفقا لموقع هيلثي المتخصص، ما يلي:

1. سوء التغذية

يحتاج جسمك إلى مزيد من التغذية أثناء الحمل، متطلبات الحديد عالية. يمكن أن يؤدي تناول كمية غير كافية إلى تساقط الشعر، كما أن نقص البروتين والفيتامينات والمعادن (مثل الزنك) في الجسم يمكن أن يكون عاملًا مساهمًا، قد يؤدي الغثيان والقيء في الأشهر الثلاثة الأولى إلى سوء التغذية، علاوة على ذلك ، فإن تناول الفيتامينات الزائدة ، مثل شكل الريتينول من فيتامين أ ، يمكن أن يسبب أيضًا تساقط الشعر .







2. الأمراض

بعض الأمراض ، مثل سكري الحمل والقوباء الحلقية (عدوى فطرية) يمكن أن تسبب تساقط الشعر. كما أن بعض الأدوية مثل أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والقلق يمكن أن تزيد من خطر تساقط الشعر. إذا لاحظت زيادة تساقط الشعر أثناء تناول الدواء ، أخبر طبيبك بذلك.







3. التغيرات الهرمونية المعتادة

يمكن أن تنتج تغيرات الشعر أثناء الحمل أيضًا عن التغيرات في الهرمونات الطبيعية في هذه المرحلة. تقلب الهرمونات يوقف أو يقطع دورة نمو الشعر المعتادة ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر المفرط أو تساقط الشعر الكربي، ستختفي هذه الحالة في غضون بضعة أشهر.





4. تلعب الوراثة دورًا

تساقط الشعر له خلفية وراثية أيضًا ، مما يعني أنه إذا كان والداك يعانيان من نفس المشكلة ، فمن المحتمل أن تتأثر أنت أيضًا. يمكن أن يساعد الدواء والعلاج في معالجة تساقط الشعر الذي له أصل وراثي .





5. نقص هرمون الغدة الدرقية

يتميز قصور الغدة الدرقية بانخفاض إنتاج هرمون الغدة الدرقية في الجسم وهو شائع بين النساء اليوم. هرمون الغدة الدرقية مسؤول عن الحفاظ على معدل الأيض الأساسي والجهاز الهضمي والصحة العقلية وحتى الأظافر والشعر. يمكن أن يؤدي نقص هذا الهرمون إلى تساقط الشعر .





6. متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي خلل هرموني يتسبب في إفراز المبايض للهرمونات الذكرية بكميات زائدة. في حين أن معظم النساء المصابات بهذه الحالة يعانين من زيادة نمو الشعر ، يمكن ملاحظة تساقط الشعر أيضًا حول منطقة فروة الرأس.





7. الأمراض الجلدية التي تصيب فروة الرأس

يمكن أن تسهم حساسية الجلد والحالات التي تؤثر على فروة الرأس أيضًا في ترقق الشعر وتساقط الشعر .

8. أسباب الإنجاب

يمكن أن يؤدي إنهاء استخدام أدوية تحديد النسل أو أي طريقة أخرى لتحديد النسل إلى تساقط الشعر. قد تعانين أيضًا من تساقط الشعر نتيجة الإجهاض والإجهاض وولادة جنين ميت.





تساقط الشعر ليس حالة طبية طارئة. لكن السبب الأساسي ، مثل نقص التغذية أو المرض ، يمكن أن يكون ضارًا. يجب استشارة طبيب التوليد إذا وجدت تساقطًا مفرطًا للشعر أثناء الحمل، ولكن إذا لم يكن الأمر مزعجًا ، فقم بإجراء بعض التغييرات على روتينك وانظر.