منها استخدام الصابون المعطر.. 6 أسباب للإفرازات غير الطبيعية أثناء الحمل

تتعرّض بعض النساء الحوامل للإصابة بنزول إفرازات الحليب البيضاء منها، وهى عبارة عن سائل يتم إنتاجه داخل عنق الرحم والمهبل لطرد البكتيريا والخلايا الميتة.. يحافظ على نظافة الأعضاء التناسلية الأنثوية ، ويمنع العدوى.

لذلك فإن الإفرازات مثل غسول منظف للأعضاء التناسلية، الآن، ولكن يمكن أن تنتج الإفرازات المهبلية غير الطبيعية أيضًا ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها.

استخدام المضادات الحيوية

سرطان عنق الرحم

داء السكري

استخدام الصابون المعطر ، حمام الفقاعات ، إلخ

مرض التهاب الحوض

سوء النظافة

التشخيص :

سيطرح عليك الطبيب بعض الأسئلة حول حياتك الجنسية ، ولون ورائحة الإفرازات ، ومتى بدأت ، وما إلى ذلك. وقد يقوم بإجراء فحص للحوض للتحقق من المنطقة التناسلية الخارجية. يتم إدخال منظار لمراقبة جدران المهبل وعنق الرحم.

قد يقوم مقدم الرعاية الصحية أيضًا بجمع عينة التفريغ لفحصها تحت المجهر واختبار الثقافة.

بمجرد أن تؤكد الاختبارات وجود عدوى ، سيتم وصف مضادات حيوية آمنة للاستخدام أثناء الحمل.





مصدر المعلومات موقع هيلثي.