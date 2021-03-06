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مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل طاجن مكرونة بالجبن

السبت 06/مارس/2021 - 09:30 ص
طريقة عمل طاجن مكرونة
طريقة عمل طاجن مكرونة بالجبن
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هاجر هانئ
قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا طريقة عمل طاجن مكرونة بالجبن، حيث يعد من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات.


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مقادير طاجن مكرونة بالجبن:
مكرونة مسلوقة 
ملح –فلفل 
زيت زيتون 
بصل مفروم 
فصوص ثوم 
زيتون أسود شرائح 
طماطم مبشورة 
عصير طماطم 
مشروم شرائح 
زعتر ناشف 
هوت دوج حلقات 
فلفل ألوان مكعبات 
جبنة شيدر حمراء وصفراء مبشورة 
جبنة موتزاريلا 


طريقة تحضير طاجن مكرونة بالجبن:
-يشوح الثوم والزعتر في زيت الزيتون على النار ثم تضاف الطماطم وعصير الطماطم وتترك حتى تسبك. 
-يشوح البصل في الزيت على النار ثم يضاف المشروم مع قليل من الزعتر وفلفل الألوان وزيتون ويتبل بملح وفلفل أسود ثم يضاف الهوت دوج ثم يضاف خليط الثوم والطماطم والزعتر. 
-تشوح المكرونة المسلوقة مع الثوم في الزيت وتتبل بالملح والفلفل المفروم ثم تضاف الجبن. 
-وتخلط جميع المقادير
-وتقدم ساخنة


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