تعد المكرونة بالوايت صوص من طرق طهى الطعام التى انتشرت بصورة كبيرة فى المجتمع الشرقي.





ونقدم لكم طريقة عمل مكرونة وايت صوص بـ 3 وصفات مختلفة لمجموعة من خبراء الطهي في مصر والعالم العربي..





مقادير مكرونة وايت صوص

نصف كيلو مكرونة مقصوصة

ماء مغلي

1 لتر لبن

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زبدة

قرفة

جوزة الطيب

ملح فلفل أسود

نصف كوب ريحان طازج

ثوم صحيح

نصف كوب مشروم شرائح

طريقة تحضير مكرونة وايت صوص

* في حلة على النار يوضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا و يضاف إليه الدقيق ويضاف الريحان واللبن





* يترك على النار حتى يثقل الصوص و تضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا و ترفع من على النار وتقدم ساخنة مع رشة ريحان





الوصفة الثانية لاميرة شنب

مقادير مكرونة وايت صوص بالدجاج والفلفل المشوي

مكرونة فرن مسلوقة

صدور دجاج

لبن

دقيق

زبدة

فلفل احمر مشوية

زعتر روزماري

ثوم بصل

بقدونس

بصل أخضر

طريقة تحضير مكرونة وايت صوص بالدجاج والفلفل المشوي

* يشوح البصل مع الثوم ثم تقطع صدور الدجاج وتشوح جيدًا و تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الزعتر والروزماري





لعمل الوايت صوص

* يشوح الدقيق في الزبدة ثم يضاف لبن و يتبل بالملح والفلفل ثم يفرم الفلفل المشوي ويضاف إلى الصوص ثم تضاف المكرونة وتقلب مع الصوص وتترك حتى تغلي وتقدم مزينة بالبقدونس.





الوصفة الثالثة

لاميرة شنب

مقادير مكرونة وايت صوص

نصف كيلو مكرونة مقصوصة

ماء مغلي

1 لتر لبن

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زبدة قرفة جوزة الطيب

ملح فلفل أسود

نصف كوب ريحان طازج

ثوم صحيح

نصف كوب مشروم شرائح

طريقة تحضير مكرونة وايت صوص

* في حلة على النار يوضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا



