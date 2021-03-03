ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بـ 3 وصفات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:28 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
Advertisements
اسماء محمد
تعد المكرونة بالوايت صوص من  طرق طهى الطعام التى انتشرت بصورة كبيرة فى المجتمع الشرقي.

ونقدم لكم طريقة عمل مكرونة وايت صوص بـ 3 وصفات مختلفة لمجموعة من خبراء الطهي في مصر والعالم العربي..

مقادير مكرونة وايت صوص
نصف كيلو مكرونة مقصوصة 
ماء مغلي 
1 لتر لبن 
2 ملعقة دقيق 
2 ملعقة زبدة 
قرفة 
جوزة الطيب 
ملح فلفل أسود
 نصف كوب ريحان طازج 
ثوم صحيح
 نصف كوب مشروم  شرائح
طريقة تحضير مكرونة وايت صوص
* في حلة على النار يوضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا ويضاف إليه الدقيق ويضاف الريحان واللبن

* يترك على النار حتى يثقل الصوص وتضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا و ترفع من على النار وتقدم ساخنة مع رشة ريحان

الوصفة الثانية لاميرة شنب
مقادير مكرونة وايت صوص بالدجاج والفلفل المشوي
مكرونة فرن  مسلوقة
صدور دجاج 
لبن 
دقيق 
زبدة 
فلفل احمر  مشوية
زعتر روزماري 
ثوم بصل 
بقدونس 
بصل أخضر 
طريقة تحضير مكرونة وايت صوص بالدجاج والفلفل المشوي
* يشوح البصل مع الثوم ثم تقطع صدور الدجاج وتشوح جيدًا وتتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الزعتر والروزماري

لعمل الوايت صوص
* يشوح الدقيق في الزبدة ثم يضاف لبن ويتبل بالملح والفلفل ثم يفرم الفلفل المشوي ويضاف إلى الصوص ثم تضاف المكرونة وتقلب مع الصوص وتترك حتى تغلي وتقدم مزينة بالبقدونس.

الوصفة الثالثة 
لاميرة شنب
مقادير مكرونة وايت صوص
نصف كيلو مكرونة مقصوصة
 ماء مغلي
 1 لتر لبن 
2 ملعقة دقيق 
2 ملعقة زبدة قرفة جوزة الطيب 
ملح فلفل أسود 
نصف كوب ريحان طازج
 ثوم صحيح 
نصف كوب مشروم  شرائح
طريقة تحضير مكرونة وايت صوص
* في حلة على النار يوضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا

* يضاف إليه الدقيق ويضاف الريحان واللبن ويترك على النار حتى يثقل الصوص و تضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا وترفع من على النار وتقدم ساخنة مع رشة ريحان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مكرونة بالكريمة بـ 4 وصفات

طريقة عمل مكرونة بالفراخ بـ 3 وصفات لذيذة ومتنوعة

طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة

بـ 3 طرق غير تقليدية قدمى أطباق المكرونة

مكرونة فرن بدون سلق.. و 4 وصفات مختلفة

طريقة جديدة لعمل دجاج بالسبانخ والكريمة

ترشيحاتنا

المعارون كلمة السر.. مدرسة الفن والهندسة تتفوق على أبناء التتش

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

لا أخشى الأهلي.. مدرب فيتا كلوب: سنبذل قصارى جهدنا للفوز على بطل إفريقيا

بين السماء والأرض.. 4 مصابين في سقوط مصعد بغرب القناة

صحف السودان: زيارة السيسي للخرطوم "تاريخية" وفي وقتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..علاقة الأذن الداخلية بتوازن الحركة.. من هم المهددون بفقدان السمع؟.. وأعراض وعلاج السل الكامن

أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2021 بالسوق المصري | صور

شاهد.. مزاد سيارات حوادث عالمية "جديد فى مصر"