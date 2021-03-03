مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري والسبانخ





وإليكم طريقة عمل المكرونة بالسبانخ والجمبري للشيف زينب مصطفى...





مقادير مكرونة بالسبانخ والجمبري 1 كيلو مكرونة فراشة مسلوقة 1 كيلو جمبري منظف ماعدا الذيل زبدة زيت زيتون 5 فص ثوم مفروم ناعم ملح فلفل أسود نصف كوب مرقة سمك 1 كوب كريمة 2 حزمة أوراق سبانخ مقطعة 1 ملعقة كبيرة بهارات سمك ملح فلفل أسود 250 جرام جبن شيدر أصفر مبشور بودرة ثوم ملح فلفل أسود د قيق أعشاب منسمة

طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والجمبري * يشوح الجمبري في الزبدة مع الأعشاب

* ثم يضاف الملح والفلفل وبهارات السمك وبودرة الثوم وقليل من الدقيق وتشوح جيدا

* ثم تضاف السبانخ

* ثم تضاف المرقة مع التحريك

* ثم يضاف الكريمة وتترك حتى الغليان

* تضاف الجبنة حتى الذوبان

* ثم تضاف المكرونة وتخلط جيدا

* وتقدم ساخنة​





تعد المكرونة من الأكلات الشهية والمميزة، ويفضل العديد ن الأشخاص تناولها سادة، او مع الصوصات والحشوات المختلفة، ويمكنك تقديم المكرونة بالجمبري والسبانخ بطريقة جديدة ومختلفة لأسرتك.