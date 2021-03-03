مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري والسبانخ

تعد المكرونة من الأكلات الشهية والمميزة، ويفضل العديد ن الأشخاص تناولها سادة، او مع الصوصات والحشوات المختلفة، ويمكنك تقديم المكرونة بالجمبري والسبانخ بطريقة جديدة ومختلفة لأسرتك.
وإليكم طريقة عمل المكرونة بالسبانخ والجمبري للشيف زينب مصطفى...
مقادير مكرونة بالسبانخ والجمبري
1 كيلو مكرونة فراشة مسلوقة
1 كيلو جمبري منظف ماعدا الذيل
زبدة
زيت زيتون
5 فص ثوم مفروم ناعم
ملح
فلفل أسود
نصف كوب مرقة سمك
1 كوب كريمة
2 حزمة أوراق سبانخ مقطعة
1 ملعقة كبيرة بهارات سمك
ملح
فلفل أسود
250 جرام جبن شيدر أصفر مبشور
بودرة ثوم
ملح
فلفل أسود
دقيق
أعشاب منسمة
طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والجمبري
* يشوح الجمبري في الزبدة مع الأعشاب
* ثم يضاف الملح والفلفل وبهارات السمك وبودرة الثوم وقليل من الدقيق وتشوح جيدا
* ثم تضاف السبانخ
* ثم تضاف المرقة مع التحريك
* ثم يضاف الكريمة وتترك حتى الغليان
* تضاف الجبنة حتى الذوبان
* ثم تضاف المكرونة وتخلط جيدا
* وتقدم ساخنة