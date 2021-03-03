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مرأة

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري والسبانخ

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:01 م
مكرونة بالجمبري
مكرونة بالجمبري
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نهى هجرس
تعد المكرونة من الأكلات الشهية والمميزة، ويفضل العديد ن الأشخاص تناولها سادة، او مع الصوصات والحشوات المختلفة، ويمكنك تقديم المكرونة بالجمبري والسبانخ بطريقة جديدة ومختلفة لأسرتك.

وإليكم طريقة عمل المكرونة بالسبانخ والجمبري للشيف زينب مصطفى...

مقادير مكرونة بالسبانخ والجمبري
1 كيلو مكرونة فراشة  مسلوقة
1 كيلو جمبري  منظف ماعدا الذيل
زبدة 
زيت زيتون 
5 فص ثوم  مفروم ناعم
ملح 
فلفل أسود 
نصف كوب مرقة سمك 
1 كوب كريمة 
2 حزمة أوراق سبانخ  مقطعة
1 ملعقة كبيرة بهارات سمك 
ملح 
فلفل أسود 
250 جرام جبن شيدر أصفر مبشور 
بودرة ثوم 
ملح 
فلفل أسود 
دقيق 
أعشاب منسمة 

طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والجمبري
* يشوح الجمبري في الزبدة مع الأعشاب

* ثم يضاف الملح والفلفل وبهارات السمك وبودرة الثوم وقليل من الدقيق وتشوح جيدا

* ثم تضاف السبانخ

* ثم تضاف المرقة مع التحريك

* ثم يضاف الكريمة وتترك حتى الغليان

* تضاف الجبنة حتى الذوبان

* ثم تضاف المكرونة وتخلط جيدا

* وتقدم ساخنة​


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