ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يرحب بجهود التوصل لتسوية سلمية في ناجورنو قره باج

السبت 06/مارس/2021 - 08:00 ص
وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
Advertisements
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ترحيبه بالجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع في منطقة ناجورنو قره باج.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، وتطرقا خلاله لملفات عدة، بما فيها العلاقات الأمريكية الأرمينية.
وقال بلينكن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "سعيد" للتحدث مع رئيس الوزراء الأرميني وقال إن "أرمينيا شريك مهم، ونحن نشجع تطورها الديمقراطي، ونرحب بالجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية دائمة للصراع في ناجورنو قره باج".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بإطلالة غريبة.. ياسمين رئيس تثير السخرية .. ومتابعون: كنتي بتغشي في امتحان ايه

قصة بوجاتي فيرون المزيفة التي تحمل لقب بوجاودي

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة.. اليوم

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة

ضبط قائد السيارة النقل المتسبب في حادث الكريمات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021

سعر مرسيدس G500 AMG اليوم في مصر .. صور

سائق يلقى مصرعه بسبب محاولة فاشلة لركن سيارته في مساحة ضيقة.. صور