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تعليم

تعليم الإسكندرية: استئناف امتحانات الصف الأول الثانوي ولا مشاكل بمنصة التعليم

السبت 06/مارس/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

استأنفت امتحانات الصف الأول الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ووفق توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.


وأكد الدكتور محمد سعد على مواصلة لجان امتحانات الصف الأول الثانوي أعمالها، موضحًا أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام بالإسكندرية ٥٠٣٠٤ طالب وطالبة .


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وقال سعد إن الامتحان بدأ في تمام الساعة العاشرة وتم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة الفلسفة والمنطق وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم.


وأشار إلى أن الفترة الثانية لمادة الامتحان ستكون مادة الفيزياء والتى ستبدأ الساعه الثانية عشر. 

 

وأشار سعد إلى أن متابعة امتحان الصف الأول الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التربية والتعليم.


كما أكد الدكتور محمد سعد مدير المديرية على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، إجراء المسح الحراري للطلاب والمعلمين والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد وعلي التعقيم قبل وبعد انتهاء اللجان.

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