بعد أزمة محمد صلاح.. كلوب: لا أريد استمرار أي لاعب يرغب في الرحيل عن ليفربول

رحب المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، برحيل أي لاعب من الريدز يرغب في المغادرة، حال فشل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.









وقال يورجن كلوب، في تصريحات صحفية: "أعلم تماما أن لاعبي ليفربول لديهم وفاء تجاه النادي، وأثق في أنه لن يأتي لاعب ويطلب الرحيل حال الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أثق في لاعبي فريقي جيدا".









وأضاف: "لكن إذا كان أحد اللاعبين لا يريد الانضمام أو الاستمرار في ليفربول لأننا لا نشارك في دوري أبطال أوروبا، فأنا لا أريده أن يكون في فريقي، وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل فأنا أيضا لا أريده".









كانت تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول، حال فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.









يذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، استبدل محمد صلاح أمام تشيلسي، أمس الأول، الأربعاء، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وحل تشامبرلين بديلا له.









وأثار رامي عباس الجدل عقب استبدال محمد صلاح بنشر نقطة (.) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".







