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رياضة

مصدر بـ الترجي يكشف لـ صدى البلد عن خطة معين الشعباني لموقعة الزمالك

السبت 06/مارس/2021 - 01:50 م
معين الشعباني
معين الشعباني
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محمد السعيد
كشف مصدر بنادي الترجي التونسي عن خطة معين الشعباني المدير الفني لفريق باب سويقة، لمواجهة الزمالك، المقرر لها، اليوم، السبت، على الملعب الأولمبي بـ رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لـ صدى البلد:" خطة معين الشعباني لن تعتمد على المفاجآت بنسبة كبيرة، وسيلعب بطريقته المعتادة".

وتابع، التشكيل الأقرب للترجي لخوض مباراة اليوم هو:" فاروق بن مصطفى، حمدي النقاز، إلياس الشتي، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، فوساني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، حمدو الهوني، رؤوف بن غيت، ويليام توڤي، باسيط عبد الخالد.

وأشار:" من المرجح أن يشارك أنيس البدري كبديلا في الشوط الثاني".

وبسؤاله عن إمكانية إقالة معين الشعباني، حال الخسارة أمام الترجي:" المشوار لا يزال طويلا، ومعين الشعباني مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم".

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

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