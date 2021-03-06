الدوري الإنجليزي.. محمد النني على دكة بدلاء آرسنال أمام بيرنلي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة بيرنلي، والمقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف مساء، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال لمواجهة بيرنلي.
وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: تشامبرز - لويز - ماري - تيرني.
خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا - ساكا.
خط الهجوم: ويليان - أوديجارد - بيير أوباميانج.
ويحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ15 بـ29 نقطة.