الدوري الإنجليزي.. محمد النني على دكة بدلاء آرسنال أمام بيرنلي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة بيرنلي، والمقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف مساء، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال لمواجهة بيرنلي.





وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو





خط الدفاع: تشامبرز - لويز - ماري - تيرني.





خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا - ساكا.



