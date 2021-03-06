ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. محمد النني على دكة بدلاء آرسنال أمام بيرنلي

السبت 06/مارس/2021 - 01:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة بيرنلي، والمقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف مساء، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال لمواجهة بيرنلي.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: لينو

 خط الدفاع: تشامبرز - لويز - ماري - تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا - ساكا.

خط الهجوم: ويليان - أوديجارد - بيير أوباميانج.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ15 بـ29 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النني أساسيًا .. أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يقود تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتعادل مع نيوكاسل سلبًيا في الشوط الأول

أرسنال يفوز على نيوكاسل 3 - 0 في الدوري الإنجليزي

لاكازيت يقود تشكيل أرسنال أمام ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي

أرسنال يتقدم على ساوثهامبتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أردوغان يريد الحرب.. شاهد لحظة وصول مدرعات تركية سرًا إلى ليبيا

لمنع دخول الحيوانات.. رجل وكلبه يعتديان على عامل في محطة قطار.. شاهد

أوامر باعتقالهم.. نتنياهو ووزير جيش إسرائيل يستغيثان بدول أوروبية خوفًا من الجنائية الدولية

سائق يلقى مصرعه بسبب محاولة فاشلة لركن سيارته في مساحة ضيقة.. صور

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير