بعد خروج 5 حالات.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 139 حالة بمستشفى قفط التعليمي

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا، اليوم السبت، بعد تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة و تماثلهم للشفاء التام.





وقال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إن خروج 5 حالات اليوم الاثنين، يرفع حالات المتعافين منذ بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا إلى ١٣٩ حالة خروج من المستشفى.





وأشار الدكتور محمد حسين صالح، المشرف الطبي، إلي أن الحالات التي تماثلت للشفاء حالاتهم المرضية متوسطة و مزمنة، تتباين أعمارهم مابين صغار وكبار في السن.



‏و أضاف الدكتور الدكتور محمد رمضان فرغلي، مدير مكافحة العدوى، بأن المستشفى لا تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتي يتم تماثلهم للشفاء التام تحت رعاية دكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.





كما أشاد رمضان، بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى من أطباء و تمريض وكل العاملين بها لخدمة المرضي وتقديم الدعم النفسي بجانب الخدمة الطبية.





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