ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد خروج 5 حالات.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 139 حالة بمستشفى قفط التعليمي

السبت 06/مارس/2021 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا، اليوم السبت، بعد  تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة و تماثلهم للشفاء التام.


وقال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إن خروج 5 حالات اليوم الاثنين، يرفع حالات المتعافين منذ بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا إلى ١٣٩ حالة خروج من المستشفى.


وأشار الدكتور محمد حسين صالح، المشرف الطبي، إلي أن الحالات التي تماثلت للشفاء حالاتهم المرضية متوسطة و مزمنة، تتباين أعمارهم مابين صغار وكبار في السن.


‏و أضاف الدكتور الدكتور محمد رمضان فرغلي، مدير مكافحة العدوى، بأن المستشفى لا تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتي يتم تماثلهم للشفاء التام تحت رعاية دكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.


كما أشاد رمضان، بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى من أطباء و تمريض وكل العاملين بها لخدمة المرضي وتقديم الدعم النفسي بجانب الخدمة الطبية.


اقرأ أيضًا :

عيد قنا القومي.. مراجع فرنسية تكشف بطولات المقاومة الشعبية فى معركة البارود| فيديو

مصر الحلوة.. مسيحيو قرية بقنا يهدون "تورتة محبة ومصحف" خلال افتتاح مسجد


بعد خروج 5 حالات.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 139 حالة بمستشفى قفط التعليمي
بعد خروج 5 حالات.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 139 حالة بمستشفى قفط التعليمي
بعد خروج 5 حالات.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 139 حالة بمستشفى قفط التعليمي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعافى و خروج 4 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى

بإجمالي 60 حالة.. تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي

بإجمالي 76 حالة.. خروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا

بإجمالي 86 حالة.. تعافي وخروج 5 مصابين بـ كورونا من مستشفى قفط التعليمي

تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

تعافى وخروج 6 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لـ الترجي التونسي أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

رغم سنوات الحب بينهما.. زوج يكتشف خيانة زوجته في قسم الشرطة

انفجار 4 خطوط مياه بالعاشر من رمضان.. وجهاز المدينة يؤكد: جاري الإصلاح

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021

وفاة سوسن ربيع.. 10 معلومات لا تعرفها عنها وسر اعتزالها التمثيل

لمنع دخول الحيوانات.. رجل وكلبه يعتديان على عامل في محطة قطار.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير