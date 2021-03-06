ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد تقديم البنك الدولي 440 مليون دولار لتطوير السكة الحديد.. أبرز اتفاقيات وزارة التعاون لدعم قطاع النقل |تقرير

السبت 06/مارس/2021 - 03:26 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
أعلنت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم السبت، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة.


ويهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف، بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية - القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم، كما يهدف إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة.


ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%، وفضلا عن ذلك، يعمل هذا المشروع على تعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.


وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وقالت إن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل، منها 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار لتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى ٣٠ مشروعًا لتنفيذ الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار، و٣٤ مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.


ومن أهم الاتفاقيات التى وقعتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال العام الماضي، لدعم قطاعات النقل المختلفة كانت، توقيعها مع   فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات هي تحويل خط قطار أبوقير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.



ويأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.


وتم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، ومن المتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل.


كما تم توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية، بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل.


جدير بالذكر أن المشروع الأول الذي تم توقيع عقوده التنفيذية هو مشروع إنشاء أول قطار كهربائي يمتد من العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية الجديدة (المرحلتين الثانية والثالثة)، بتمويل من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، ويهدف هذا المشروع إلى ربط القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية في العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار دولار.


والمشروع الثاني هو تدشين الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل قيمته 400 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ويهدف لربط محافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر بالقاهرة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، ويستوعب يوميًا 1.35 مليون راكب.


كما وقعت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا /المنصورة /دمياط، بقرض بقيمة 95 مليون يورو، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير عبر قرض بقيمة 250 مليون يورو.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتمويل 3 مشروعات بقطاع النقل.. وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقا بقيمة 1.1 مليار يورو

عضو لجنة النقل : مترو الأنفاق أسرع وسيلة مواصلات داخل العاصمة

مصر توقع مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.12 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق.. برلمانيون: انجازات كبيرة تحققها الدولة فى قطاع النقل.. ويساهم فى سهوله الحركة المرورية

بمحفظة تضم 30 مشروعًا.. كيف تدعم وزارة التعاون الدولى قطاع النقل والمواصلات

رانيا المشاط: 58% من التمويل خلال 2020 لتطوير البنية التحتية وتحسين معيشة المواطنين

بمحفظة تعاون تبلغ مليار يورو.. تعرف على أهم الشراكات بين مصر وباريس

ترشيحاتنا

تمهيدا لدخولها الخدمة.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الحامول بتكلفة مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن

قبل موقعة الليلة.. التاريخ يقف في صف الزمالك أمام الترجي

وفاة سوسن ربيع بـ كورونا.. تفاصيل آخر رسالة وجهتها لابنها قبل الرحيل

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يدعم صحة الهضم ويخفف الإمساك.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللب السوري

العربية: مشاورات مصرية سودانية لإنشاء ميناء بحري تجاري

Advertisements

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما