بعد القبض على 9 منهم.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه تواجه التراس الأهلي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 9 من أعضاء التراس الأهلي؛ بسبب تورطهم في حملة لإحياء ذكرى أحداث بورسعيد من خلال رسوم جرافيتي تحريضية على الفوضى والعنف بالقاهرة، فما هي عقوبتهم المنتظرة؟.

أجابت المادة 174 من قانون العقوبات عن السؤال السابق، حيث نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:





- التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.





- ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.





- ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.



