ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد القبض على 9 منهم.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه تواجه التراس الأهلي

السبت 06/مارس/2021 - 02:51 م
التراس الأهلي
التراس الأهلي
Advertisements
أحمد أيمن
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 9 من أعضاء التراس الأهلي؛ بسبب تورطهم في حملة لإحياء ذكرى أحداث بورسعيد من خلال رسوم جرافيتي تحريضية على الفوضى والعنف بالقاهرة، فما هي عقوبتهم المنتظرة؟.

أجابت المادة 174 من قانون العقوبات عن السؤال السابق، حيث نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:

- التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

- ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

- ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد واقعة فتاة المنصورة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه تنتظر المتحرش

ماذا ينتظر مروجو فيديو حظر التجول؟.. تفاصيل

منع التعدي عليها وإعطاء ميراثها كاملاً.. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة ودفنت معاناتها

حبس وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه عقوبات حيازة وتصنيع والاتجار بالسلاح

بعد القبض على فتاة المساج .. عقوبة مروجي ممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه والحبس 5 سنوات .. عقوبة نشر أخبار كاذبة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

يدعم صحة الهضم ويخفف الإمساك.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللب السوري

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

تشريح جثمان المصري المقتول بالسعودية.. ونجاح عملية ابن أخيه المصاب بالرصاص

استقالة وزير الداخلية في هذا البلد بعد مقتل العشرات في السجون

اتحاد جنوب أفريقيا يعلن فوز رئيس صن داونز برئاسة كاف

تغطية خاصة.. ماذا تحمل زيارة الرئيس إلى السودان | مشروعات وطموحات

Advertisements

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما