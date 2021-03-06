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الرئيس السيسي: العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت زخما قويا ..فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 03:03 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ياسمين القصاص
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استقرار شعب السودان الشقيق جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار شمال الوادي، منوها بأن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت زخما يستحق الإشادة على مدار الفترة الماضية، من خلال ارتقاء مستوي التنسيق بين حكومتى البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن العلاقات بين البلدين هي حصيلة جهد يهدف في مجمله إلى تكثيف التنسيق السياسى بين البلدين، وإلى تنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الربط الكهربائى والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافى.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه من ضمن مجالات العمل بين دولتى مصر والسودان هو التعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وبالفعل جاء اجتماع هذا اليوم استكمالًا لهذه الجهود وسعيا لوضع إطار استراتيجي متكامل.

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