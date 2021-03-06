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زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة

السبت 06/مارس/2021 - 11:23 م
طريقة عمل شاورما
طريقة عمل شاورما الفراخ
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نهى هجرس
تعد شاورما الدجاج من الأكلات المميزة والشهية للجميع، وخاصة الأطفال فهي خفيفة ومشبعة، وإليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل شاورما الدجاج في المنزل للشيف أميرة شنب..

مقادير شاورما الدجاج
نصف كيلو دجاج شاورما 
فلفل أسود - ملح 
ملعقة كبيرة توابل 

شاورما الدجاج 
زيت ذرة 
كوب بصل شرائح 
كوب طماطم شرائح 
بقدونس مفروم 
خبز صاج للتقديم 

طريقة تحضير شاورما الدجاج
* يشوح الدجاج في الزيت على النار، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وتوابل الشاورما، وتقلب جيدا

* تضاف شرائح البصل على خليط الدجاج

* يمكن حفظ خليط الدجاج بنصف التسوية في الفريزر حتى الاستخدام

* يضاف البقدونس المفروم وشرائح الطماطم على خليط الدجاج و يترك حتى النضج

* يرفع من على النار و يترك ليهدأ

* يحشى الخبز بالشاورما ثم يلف و يوضع على الجريل و يقدم ساخنًا

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