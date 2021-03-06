زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة

مقادير شاورما الدجاج

نصف كيلو دجاج شاورما

فلفل أسود - ملح

ملعقة كبيرة توابل





شاورما الدجاج

زيت ذرة

كوب بصل شرائح

كوب طماطم شرائح

بقدونس مفروم

خبز صاج للتقديم





طريقة تحضير شاورما الدجاج

* يشوح الدجاج في الزيت على النار، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وتوابل الشاورما، وتقلب جيدا





* تضاف شرائح البصل على خليط الدجاج





* يمكن حفظ خليط الدجاج بنصف التسوية في الفريزر حتى الاستخدام





* يضاف البقدونس المفروم وشرائح الطماطم على خليط الدجاج و يترك حتى النضج





* يرفع من على النار و يترك ليهدأ



