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مرأة

اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي

السبت 06/مارس/2021 - 04:02 م
عملية تكميم المعدة
عملية تكميم المعدة
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اسماء محمد
قال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة، إن التكميم الدقيق هو نفس فكرة التكميم العادي للمعدة حيث يتم استئصال جزء من المعدة تقريبا 80% من حجها، ولكن الفارق هو استخدام أدوات جراحية دقيقة جدًا لا يتعدى سمكها 2 مللى.

وأشار "شبانة" الى انه المنظار الدقيق الذى يشبه سن إبرة أو سرنجة عادية، مما يساعد على عدم حدوث أي مضاعفات أو ندبات بعد العملية، حيث تجرى هذه العملية من خلال شقوق صغيرة جدا غير مرئية، يتم خلالها استخدام أدوات الجراحية الدقيقة.

وأوضح شبانة عملية التكميم الدقيق تحقق نفس مميزات عملية التكميم العادي من التخلص من الوزن الزائد وعلاج مضاعفات السمنة مع ميزة إضافية وهي عدم ترك أثرا للندوب والجروح بعد العملية.

وأضاف شبانة، عمليات التكميم الدقيق وطي المعدة الدقيق وكرمشة المعدة الدقيق من أحدث التطورات الطبية في العالم للتخلص من السمنة والوزن الزائد، والذي يتسبب فى الاصابة بمشاكل صحية  عديدة ويرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، الضغط والسكري، وتأخر الحمل، وبالتالي فهذه العمليات تساهم في التخلص من مشاكل صحية كثيرة. 

وأوضح  شبانة أن عملية التكميم الدقيق يتم فيها إستئصال حوالي 75% من حجم المعدة واستئصال قبة المعدة والتي يتم من خلالها إفراز هرمون الجوع، لتصبح شكل مقارب للموزة، وهذه الجراحة تساعد بشكل فعال ومؤثر في الإحتياج إلى الطعام للوصول للوزن المناسب.

منوها أن التكميم الدقيق يتم من خلال فتحات أقل في البطن وأقل في السمك أيضا حيث يستخدم المنظار الجراحي الدقيق الذي لا يزيد سمكه عن 2 مللى فيحقق للمريض تجربة متميزة وناجحة في التخلص من السمنة بدون مضاعفات وبدون المعاناة من الآلام القوية.

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