5 علامات غير متوقعة تشير لإصابتك بسرطان الفم

وإليك اهم العلامات التي تشير لإصابتك بسرطان الفم...

ويمكن أن تنمو سرطانات الفم في أي مكان داخل فمك وحلقك بما في ذلك الشفتين واللثة واللسان والحنك الصلب والرخو واللوزتين والوجنتين من الداخل، الأسنان هي الجزء الوحيد الذي لا يصاب بالسرطانات.

ويمكن أن تنمو سرطانات الفم في أي مكان داخل فمك وحلقك بما في ذلك الشفتين واللثة واللسان والحنك الصلب والرخو واللوزتين والوجنتين من الداخل، الأسنان هي الجزء الوحيد الذي لا يصاب بالسرطانات.

ابحث عن القرح البيضاء الصغيرة

تفقد فمك من جميع الاتجاهات بحثًا عن قرح صغيرة بيضاء أو جروح والتي يسميها الأطباء بالصداف، الصداف من المؤشرات الشائعة على سرطانات الفم لكن عادة ما يخطئ التشخيص بينها وبين قرح الفم أو القرح الصغيرة الأخرى الناتجة عن الرضوض البسيطة أو الخدوش، كما يمكن الخلط بين الصداف والالتهابات البكتيرية في اللوزتين واللثة .





رغم أن قرح الفم وغيرها من القرح عادة ما تكون مؤلمة للغاية، إلا أن الصداف ليس كذلك ما لم يكن في مراحل متقدمة.

يشيع ظهور القرح في الجهة الداخلية من الشفتين والوجنتين وجوانب اللسان بينما يمكن أن يظهر الصداف في أي مكان من الفم.

تتعافى قرح الفم والخدوش الصغيرة الأخرى والجروح في غضون أسبوع تقريبًا مع الالتزام بالعادات الصحية الملائمة، وفي المقابل لا يختفي الصداف ويزداد حجمًا وألمًا بمرور الوقت.



